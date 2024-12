La célèbre maison de macarons Pierre Hermé Paris ouvrira au printemps 2025 un pop-up au sein du Terminal 1 en zone réservée à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry.

Une boutique éphémère d’exception va faire son entrée à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry en 2025. La maison Pierre Hermé Paris, mondialement connue pour ses macarons, en collaboration avec le groupe SSP Frabeli, l’un des leaders de la restauration sur les sites de transport et l’Aéroport Saint-Exupéry, va ouvrir un pop-up au printemps prochain.

Le pop-up ouvrira ses portes au sein du Terminal 1, en zone réservée, tous les jours de la semaine, de 7 heures à 20 heures. Les voyageurs pourront profiter d’un cadre convivial pour déguster des macarons signature pour une durée limitée.

"Avec ce pop-up, SSP et Maison Pierre Hermé Paris unissent leur savoir-faire pour sublimer l’expérience des voyageurs à l’aéroport de Lyon. C’est une opportunité exceptionnelle d’insuffler raffinement, élégance et art de vivre aux instants de transit, en offrant la possibilité de déguster, seul ou en famille, des créations d’exception", se réjouit Gérard d’Onofrio, Directeur Général SSP France, Belgique, Luxembourg et Italie.