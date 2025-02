Surendettement en Haute-Savoie : une hausse inquiétante

En 2024, le nombre de dossiers de surendettement déposés en Haute-Savoie a enregistré une hausse de 13% par rapport à 2023.

1 076. C'est le nombre de dossiers de surendettement déposés dans le département de Haute-Savoie en 2024, + 13,1%. Cette augmentation est plus marquée que la moyenne régionale (+11,8 %) et nationale (+10,8 %), bien que le département conserve le taux le plus faible de la région (152 dossiers pour 100 000 habitants contre 212 en Auvergne Rhône-Alpes et 245 en France métropolitaine).

L’endettement total des ménages surendettés en Haute-Savoie se chiffre à 51,18 millions d’euros en 2024. Les principales causes se répartissent entre la consommation (35 %), l’immobilier (31 %) et les charges courantes (34 %). De plus, les procédures d’effacement de dettes ont concerné 9,8 millions d’euros sur l’année. Malgré un taux de surendettement inférieur à la moyenne régionale , la progression rapide du nombre de dossiers en Haute-Savoie reste un signal d’alerte sur les difficultés financières croissantes des ménages du département.