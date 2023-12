Pluies et inondations : trois départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange

La fonte du manteau neigeux, couplée au passage d’un front pluvieux fait craindre un risque d’inondations dans trois départements des Alpes du Nord, dans l’Est de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

De fortes précipitations touchent les Alpes du Nord ce lundi 11 décembre au passage d’un front pluvieux très actif. Faites de neige, les premières perturbations enregistrées dans la nuit à des altitudes plutôt basses, se sont finalement transformées en pluie alors que la limite pluie-neige est beaucoup remontée et se situe actuellement entre 2200 et 2500 m en Isère, Savoie et Haute-Savoie.

D’après les prévisions de Météo France, sur l'épisode, les cumuls de pluies devraient atteindre 60 à 80 mm sur le relief des Alpes et jusqu’à 100 mm localement. Des cumuls qui seront aggravés par "une fonte importante du manteau neigeux en dessous de 2200 m d’altitude", prévient le service météorologique. Météo France à donc décidé de placer l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie en vigilance orange pour un risque de pluies et inondations.

Risque de crues sur l'Arve et l'Isère

Alors que les sols sont déjà saturés en eau depuis plusieurs semaines, à ces intempéries s’ajoutent de potentielles crues sur certains cours d’eau de ces départements. En Haute-Savoie, ces précipitations pourraient entraîner des débordements sur l’Arve, déjà touchée par une crue centennale il y a quelques semaines. Selon Vigicrues, qui place l’Arve en vigilance orange au niveau d’Annemasse, une "crue faible ou modérée" pourrait survenir dans la journée de ce lundi et "devenir plus importante au cours de la nuit prochaine". Dans le même secteur, le débit du Giffre devrait également augmenter dans l’après-midi et de premiers débordements sont attendus la nuit prochaine sur ce cours d’eau placé en vigilance orange.

Source Vigicrues

En Savoie, du côté d’Albertville, les niveaux de l’Isère devraient également augmenter au cours de la journée. Une crue "assez importante" de la rivière est attendue dans la nuit de lundi à mardi, prévient Vigicrues, qui a placé l’Isère en vigilance orange.