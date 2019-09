Plan Vélo : 2 projets cyclables près de Lyon vont être aidés par l’État

Dans le cadre du Plan Vélo, 350M d’euros ont été mobilisés par l’Etat pour participer au financement d’infrastructures cyclables. Deux projets ont été retenus près de Lyon.

Dans le cadre du Plan Vélo, 152 projets d’infrastructures cyclables en France vont bénéficier d’une aide de l’Etat. 350M d’euros vont être mobilisés en tout pour financer les différents projets. Un cofinancement de l’Etat, aux côtés des collectivités.

"L’objectif est de permettre d’offrir des infrastructures sécurisées et confortables à des usagers quotidiens de plus en plus nombreux. La restauration ou l’instauration de continuités cyclables dans des secteurs à enjeu pour les mobilités du quotidien permettra de relier dans de bonnes conditions des zones d’emploi, d’habitat, notamment social, et d’éducation et de mieux desservir les pôles d’échanges multimodaux", est-il ainsi expliqué.

La ministre de la Transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne, révèle ce samedi les lauréats.

Près de Lyon, deux projets ont été retenus (voir la carte complète des projets retenus ici). Ils bénéficieront donc d'aides de l'Etat :