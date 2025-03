Plainte collective contre la Région Aura : "J'ai presque de la peine" ironise Fabrice Pannekoucke

Fabrice Pannekoucke, a réagi ce jeudi 27 mars au dépôt de plainte le visant lui et son prédécesseur, Laurent Wauquiez au sujet des propos tenus contre l'OFB dans une lettre adressée aux agriculteurs de la région. Le président d'Auvergne-Rhône-Alpes ne regrette rien et tacle l'opposition écologiste à l'origine de cette plainte collective.

Sa réaction était attendue. Et il n'a pas manqué d'évoquer ce sujet en marge de l'assemblée plénière de la région Auvergne-Rhône-Alpes ce jeudi 27 mars 2025. Fabrice Pannekoucke a réagi, face à la presse, à la plainte collective déposée officiellement il y a trois jours par des élus écologistes au conseil régional et plusieurs associations et syndicats. Il était reproché au président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes ainsi qu'à son prédécesseur, Laurent Wauquiez, une "attaque frontale à l'Etat de droit" dans une lettre adressée en février aux agriculteurs à propos de l'Office français de la biodiversité (OFB).

Lire aussi : Auvergne-Rhône-Alpes : Fabrice Pannekoucke et Laurent Wauquiez visés par une plainte collective

"J'ai presque de la peine" a débuté, de manière ironique, Fabrice Pannekoucke. "J'espérais qu'à la faveur de notre courrier tout le monde essaierait de se hisser un peu pour faire le constat de ce qui n'est pas acceptable sur notre territoire. Mais au lieu de ça, on a une fois de plus des donneurs de leçons qui illustrent leur position par un dépôt de plainte" a poursuivi le président LR, attaquant frontalement les élus écologistes à l'origine de cette plainte collective.

En février dernier, Fabrice Pannekoucke et Laurent Wauquiez avaient envoyé une lettre aux agriculteurs de la région dans laquelle ils qualifiaient l'OFB de "coalition d'idéologues", empêchant les agriculteurs de "travailler et de vivre dignement". Plusieurs associations et syndicats s'étaient alors associés aux élus régionaux pour dénoncer "un courrier au ton populiste" et des propos destinés à créer "une hostilité et méfiance à l'égard des agents de l'OFB".

"L'OFB donne l'image d'un canard sans tête"

Dans leur courrier, Fabrice Pannekoucke et son "conseiller spécial" Laurent Wauquiez espéraient même "que se posera sérieusement la question de la dissolution de l'OFB". Des mots durs que ne regrette pas une seconde le président de Région. "S'il fallait le refaire, je le referais exactement de la même manière, à un détail prêt : je ferai une conférence de presse avant pour expliquer pourquoi nous avons envoyé cette lettre" a détaillé Fabrice Pannekoucke. "Ça fait des années qu'on dénonce le comportement de certains agents de l'OFB au service du dogme. Et il ne s'est rien passé", a déploré le successeur de Laurent Wauquiez.

"Quand on n'est pas capable de sanctionner et de faire cesser certains comportements… l'OFB donne l'image d'un canard sans tête" a-t-il estimé. Avant de conclure : "Le comportement de l'OFB n'est pas acceptable car il impacte directement ceux qui vivent sur notre territoire, à commencer par nos agriculteurs". Ces derniers seraient ainsi empêchés de "travailler sereinement", accabler par des "contrôles absurdes" selon Fabrice Pannekoucke et Laurent Wauquiez dans leur lettre du 7 février dernier.

Lire aussi : La police de l'environnement et la préfète de région répondent au courrier incendiaire de Wauquiez

Chaque année, au niveau national, l'OFB réalise 3000 opérations de contrôle dans les quelque 400 000 exploitations. En moyenne, un agriculteur est donc contrôlé tous les 133 ans.