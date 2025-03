Open air de la Cerisaie à Lyon : la mairie invite habitants et fêtards à échanger

Le 1er avril, la mairie du 4e arrondissement tiendra une réunion publique concernant l'open air du parc de la Cerisaie organisé chaque été à Croix-Rousse. L'occasion d'échanger avec les riverains et le public sur sa place dans l'espace urbain.

Une réunion publique au sujet du parfois contesté open air du parc de la Cerisaie à la Croix-Rousse se tiendra le 1er avril prochain. Organisée à 18h30 à la Maison des associations Robert-Luc, cette dernière permettra d'échanger avec les habitants du quartier et le public sur la tenue de l'événement. Le maire d'arrondissement et l'adjoint au maire de Lyon délégué à la sureté, sécurité et tranquillité, reviendront alors sur la place des open-air à Croix-Rousse et sur les perspectives d'avenir les concernant.

Cette réunion sera l'occasion d'aborder le sujet de la "charte pour des open air engagés". Une initiative visant à intégrer, au mieux, ces événements gratuits de musique électronique en territoire urbain. Mais également d'échanger sur le nouveau cadre de la tenue des open-air, récemment fixé par la Ville de Lyon. Pour rappel, celui-ci a été instauré afin de limiter la fréquence, l'amplitude horaire et l'impact sonore de l'événement.

Nuisances sonores, qualité de vie impactée...

La réunion publique intervient alors qu'une pétition avait été lancée l'année dernière concernant la tenue de l'événement. Par le biais de celle-ci, des riverains dénonçaient des nuisances sonores impactant leur qualité de vie. Ces derniers se plaignaient également du style de musique diffusée. Si l'open air semble déranger certains Croix-roussiens, la pétition n'avait quant à elle pas fait grand bruit et récolté 110 signatures.

