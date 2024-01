Pic de pollution : la circulation différenciée reconduite à Lyon

La qualité de l’air ne s’améliore pas lundi 15 janvier entre Rhône et Saône, où la circulation différenciée et l’abaissement de la vitesse sont reconduits à Lyon pour tenter de limiter les émissions de particules fines.

Le pic de pollution aux particules fines, principalement liées au chauffage, en cours depuis vendredi 12 janvier dans le bassin lyonnais se poursuit en ce début de semaine. L’observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes (Atmo) continue de considérer que la qualité de l’air est très mauvaise à Lyon. Ce lundi matin, les services de la préfecture confirment à Lyon Capitale que les mesures prises en fin de semaine dernière pour tenter de limiter les émissions sont reconduites.

Véhicules Crit'air 0, 1 et 2 autorisés

En vigueur depuis vendredi, la circulation différenciée est donc maintenue sur les routes de la Zone à faibles émissions de Lyon, qui comprend les villes de Lyon, Caluire-et-Cuire, Villeurbanne, Bron et Vénissieux, ainsi que la M6, la M7 et le périphérique Laurent Bonnevay. Seuls les véhicules possédant une vignette Crit’Air de classe "zéro émission moteur", de classe 1 et de classe 2 sont autorisés à y circuler. Une dérogation est toutefois mise en place pour les particuliers transportant au moins trois personnes ou "les véhicules d’intérêt général prioritaires, les convois exceptionnels, les voitures de tourisme avec chauffeur et taxis…", précise la préfecture du Rhône.

Comment commander sa vignette ?

Vous n'avez pas encore de vignette ? Vous pouvez commander votre vignette ici. Un récépissé vous sera immédiatement délivré et pourra être présenté en cas de contrôle. Attention, pour commander sa vignette, il y a un unique site Internet : https://www.certificat-air.gouv.fr/demande/cgu.



Le prix de la vignette Crit'Air est de 3,62 euros, frais d'envoi inclus (3,11 euros hors frais d'envoi). Si un autre site propose ce tarif, méfiez-vous : il peut s'agir d'une escroquerie pour obtenir votre numéro de carte bleue et votre numéro d'immatriculation. Seul le site officiel présente aujourd'hui la fiabilité nécessaire pour ne payer que 3,62 euros.

La vitesse reste également temporairement abaissée de 20km/h sur tous les axes routiers du département "où la vitesse limite autorisée est normalement supérieure ou égale à 90 km/h", Quant aux axes habituellement limités à 80 km/h, ils sont limités à 70 km/h.

Des mesures pour les professionnels

D’autres mesures sont également prises pour limiter l’émission de polluants par les professionnels au cours des prochains jours. La pratique de l’écobuage est ainsi interdite aux agriculteurs, tout comme le brûlage de sous-produits agricoles et forestiers. Par ailleurs, les entreprises du secteur industriel doivent limiter leurs émissions et celles du BTP doivent réduire les travaux générant de la poussière et l’utilisation de groupes électrogènes.