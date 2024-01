L’OL de retour dans la zone rouge après sa défaite au Havre

L’Olympique lyonnais, qui avait terminé l’année 2023 sur trois victoires de suite en Ligue 1, est de retour dans la zone rouge après sa défaite 3-1 face au Havre dimanche.

Les doutes resurgissent du côté de l’Olympique lyonnais en ce début d’année 2024, alors que la Ligue 1 reprend. Les Lyonnais qui avaient terminé l’année 2023 sur trois victoires consécutives ont coulé dimanche sur la pelouse du Havre (3-1). Désormais entraîné par Pierre Sage, qui devrait terminer la saison sur le banc, l’OL est retombé dans ses travers.

Les Lyonnais terminent à 9

Mis en difficultés par Le Havre, les Lyonnais ont d’autant plus souffert après l’expulsion du défenseur Jake O’Brien à la 28e minute. Après deux buts concédés à la 18e et la 50e, la lumière est une nouvelle fois venue du capitaine de l’OL Alexandre Lacazette, avant que les espoirs Lyonnais ne soient douchés à la 62e sur une frappe du Havre en pleine lucarne. La fin de match a même pris une tournure un peu plus sévère pour l’Olympique lyonnais, qui a terminé la rencontre à 9 après l’expulsion de Caleta-Car pour un tacle par derrière.

Dans cette rencontre les Lyonnais n'ont pas été aidés par l’arbitrage et plusieurs décisions litigieuses prises par l’arbitre de la rencontre Gaël Angoula. Ce dernier aurait pu siffler deux penalties en faveur de l’OL pour une faute sur Clinton Mata et une main du Havre dans la surface, mais en a décidé autrement.

Pour son premier match de Ligue 1 en 2024, l’OL retombe donc dans la zone rouge et voit une nouvelle fois le spectre de la relégation se dessiner au loin. Après 18 journées, les Lyonnais pointent à la 16e place du classement, synonyme de barrage pour le maintien avec un club de Ligue 2. Avec 4 victoires, 4 nuls et 10 défaites, qui lui font un total de 16 points, l’OL pointe juste devant Clermont et Lorient et talonne Metz (15e grâce à la différence de buts) et Toulouse (14e pour un point).