Pic de pollution à Lyon : il faut une vignette pour circuler, où la commander ?

Un seul site Internet pour commander sa vignette

Vous n'avez pas encore de vignette ? Vous pouvez commander votre vignette ici. Un récépissé vous sera immédiatement délivré et pourra être présenté en cas de contrôle. Attention, pour commander sa vignette, il y a un unique site Internet : https://www.certificat-air.gouv.fr/demande/cgu

Le prix de la vignette Crit'Air est de 3,62 euros, frais d'envoi inclus (3,11 euros hors frais d'envoi). Si un autre site propose ce tarif, méfiez-vous : il peut s'agir d'une escroquerie pour obtenir votre numéro de carte bleue et votre numéro d'immatriculation. Seul le site officiel présente aujourd'hui la fiabilité nécessaire pour ne payer que 3,62 euros.

Pas d'amélioration de la qualité de l'air ces prochains jours

La qualité de l'air ne devrait pas s'améliorer à Lyon ces prochains jours. "Jeudi 26 et vendredi 27 novembre, les conditions météorologiques plus stables pourraient de nouveau être propices à l’accumulation de polluants. La qualité de l’air pourrait se dégrader et être de bonne à médiocre sur la région. Elle pourrait être mauvaise dans l’agglomération lyonnaise", indique ce mercredi le laboratoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes.