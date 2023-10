Pascal Blanchard (EELV) est vice-président de la Métropole de Lyon chargé des personnes âgées, du handicap et de la santé. Il était sur le plateau de l'émission "6 Minutes Chrono" de Lyon Capitale pour présenter la Semaine Bleue, dédiée aux problématiques des séniors, du 3 au 9 octobre dans la métropole de Lyon.

Retrouvez la retranscription intégrale de l'entretien avec Pascal Blanchard :

Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité de la santé des seniors dans la métropole de Lyon. Le mois d'octobre est très chargé. Pour en parler, nous recevons Pascal Blanchard, qui est vice-président à la métropole de Lyon, en charge des personnes âgées, du handicap et de la santé. Bonjour Pascal Blanchard.



Bonjour et merci de m'accueillir pour me donner la possibilité d'évoquer tous ces événements.

Merci d'être connecté avec nous. On va rentrer dans le vif du sujet. Voilà, du 3 au 9 octobre se déroule la semaine nationale des personnes âgées, qui est aussi appelée la semaine bleue, pour faire court. Quel est l'objectif de cet événement et pour qui est concerné, qui peut venir à cet événement ?



Alors évidemment, vous l'avez remarqué, si vous avez pu consulter rapidement le programme de la semaine bleue, qui est extrêmement dense, très riche, qui propose de nombreuses rencontres, expositions, événements, etc. Bien entendu, ça s'adresse en priorité à nos concitoyens, dis “personnes âgées”, mais pas seulement. L'idée étant aussi d'inviter les autres personnes qui ne sont pas encore concernées par la vieillesse, puisqu'un jour ou l'autre, on le sera tous. Et vous l'avez peut-être vu, mais le sous-titre de cette semaine bleue, c'est « Changeons de regard sur les aînés ». C'est la vocation de cette semaine bleue, c'est changer le regard, bouger les lignes et faire société ensemble, en y incluant le handicap, les personnes âgées, qu'elles soient à domicile ou en établissement, et avec un état de dépendance peu ou très avancé.



Alors, vous l'avez dit, il y a un effort de sensibilisation, mais aussi beaucoup de rencontres, d'événements, d'ateliers très concrets, pour apporter des solutions à nos aînés. Moi, j'ai noté que du 3 au 6 octobre, dans deux résidences seniores de la métropole lyonnaise, il y aura les journées « Innovation et bien vieillir ». Alors, derrière ce titre, ce sont dix entreprises et associations qui proposent des solutions pour ce public des personnes âgées. Est-ce que vous pouvez nous en toucher un mot, parce que j'ai l'impression que c'est quand même assez futuriste et assez étonnant ce qui est proposé ?



Futuriste, je ne sais pas, visionnaire, je ne sais pas non plus, mais l'idée étant de considérer que les personnes âgées, malgré le fait qu'elles soient des anciennes générations, ont tout à fait la capacité à appréhender aussi ce qui fait notre société moderne, tant sur les outils numérique, mais également sur les dispositifs qui sont mis en place à leur disposition, à leur intention. Et l'idée, c'est de les accompagner pour prendre en main ce qui leur revient de droit de manière ludique et s'assurer que ce n'est pas un casse-tête supplémentaire, un peu par exemple le numérique, histoire de l'exorciser pour qu'il y ait une prise en considération de l'outil comme étant à leur disposition.



Moi, j'ai un petit peu creusé derrière, il y a des jeux, il y a aussi une intelligence artificielle au service de la nutrition des personnes âgées, des jeux vidéo inclusifs. C'est très intéressant finalement tous ces outils du numérique effectivement mis au service des seniors. J'aimerais qu'on passe à une autre séquence de cette émission pour parler de la Journée nationale des aidants. C'est quelque chose qui concerne beaucoup de personnes, c'est peut-être bien plus vaste que ce qu'on dit de prime abord. Cette journée, ça se passe le 6 octobre. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que ça se passera et qu'est-ce qui se passera ce jour-là ?



C’est une grande rencontre dans les locaux de la Métropole de Lyon à l'initiative des services PAPH en collaboration avec la Métropole aidante. Oui, Journée nationale des aidants. Les aidants plus que jamais doivent être mis en lumière, bien entendu pour reconnaître leur existence, mais aussi pour leur apporter le plus grand nombre d'outils et qu'ils soient à la fois identifiés, mais qu'ils puissent identifier toutes celles et ceux qui peuvent les accompagner dans ce tissu d'une immense richesse, tissu associatif et des instances. Les aidants aujourd'hui sont le troisième pilier de la prise en charge des personnes en perte d'autonomie, que ce soit de façon chronique ou temporaire. Personnes âgées, personnes en situation de handicap, mais également les personnes atteintes de maladies chroniques. Et les aidants, ce sont les familles, ce sont les enfants , ce sont les parents, ce sont les amis.Souvent les aidants ne s'identifient pas eux-mêmes comme étant des aidants, et ils considèrent qu'il est normal d'aider un parent. C'est probablement normal, mais la considération de notre société à leur égard me paraît fondamentale et l'aide à leur apporter également. Donc cette Journée nationale des aidants va permettre de mettre en contact, en lien, la totalité des personnes qui viendront à la Métropole et puis engager, continuer à engager ces politiques que l'on porte. Je rappelle simplement à vos auditeurs que la Métropole de Lyon a la chance d'avoir sur son territoire “Métropole Aidante”. C'est la seule association en France qui est engagée de cette manière-là et évidemment la Métropole la soutient au quotidien.



Très bien. Merci Pascal Blanchard. On approche quasiment de la fin de l'émission. En deux mots, il y a aussi un autre événement dont on n'a pas parlé qui se déroulera à la Cité internationale de la Gastronomie sur la Presqu'île à l'Hôtel Dieu, sur la restauration en EHPAD. En deux mots, qu'est-ce qui va se passer ce jour-là ? Ce sont des conférences ?

Conférences, ateliers, des prestataires qui vont apporter là aussi une nouvelle façon de préparer les repas de nos concitoyens âgés en EHPAD et en mettant au cœur de nos discussions et réflexions, le plaisir, parce que je suis convaincu que le plaisir est thérapeutique. Et quand on est dans un EHPAD, quoi de plus important que le moment du repas dès lors qu'il est pris dans des conditions optimales.



Merci encore, Pascal Blanchard. Voilà un événement avec des philosophes, des grands chefs cuisiniers aussi comme Christian Têtedoie et les élus et des associations. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez retrouver plus de détails sur la Semaine Bleue sur le site lyoncapitale.fr avec tous les liens, toutes les informations. À très bientôt.