Métropole de Lyon : douze individus interpellés à Rillieux-la-Pape, Grigny et Saint-Fons après des violences

Depuis la nuit de violences du 31 octobre à Rillieux-la-Pape, douze personnes ont été interpellées sur les communes de Rillieux, Givors et Saint-Fons.

Le week-end a été agité dans la Métropole de Lyon. Dans la nuit du 31 octobre, deux bus TCL ont notamment été incendiés et plusieurs policiers ont été pris pour cible par une "vingtaine de personnes" qui les auraient caillassés. L’un des policiers a été blessé au visage. Selon une information du Progrès, confirmée par Lyon Capitale, pas moins de douze personnes auraient ainsi été interpellés entre jeudi et dimanche à Rillieux-la-Pape, Givors, Grigny et Saint-Fons.

Barbecue sauvage, incendies…

Un barbecue sauvage sur l’avenue Général Leclerc a par exemple nécessité l’intervention des forces de l’ordre. La police aurait en effet demandé à plusieurs individus de quitter les lieux, mais ils auraient refusé. Un Rilliard a été déféré dimanche au parquet de Lyon pour outrage et rébellion. Deux autres le seront ce lundi pour outrage.

Quelques heures plus tard, les deux bus TCL étaient incendiés. Les auteurs des faits n’ont pour le moment pas été identifiés, mais ces violences ont suscité l’indignation. Le maire de la commune, Alexandre Vincent a notamment déclaré qu’il "ne reculera pas, ne cédera pas face à de tels comportements". Et d’ajouter : "Face à de tels individus, il n’y a pas d’excuse, pas de justification, pas de compréhension à avoir. Les réponses de la République doivent être fortes et déterminées". Le maire demande également "l’exclusion systématique de toute solidarité nationale y compris du logement social les auteurs de tels types d’agissements".

