Dans la nuit de vendredi à samedi 2 novembre, deux bus TCL ont été pris pour cible et incendiés par une "vingtaine d'individus" cagoulés, à Rillieux-la-Pape. Suite à ces violences, les bus seront déviés pendant plusieurs jours.

Au lendemain des incendies volontaires de deux bus TCL sur l'avenue du Général Leclerc à Rillieux-la-Pape, l'heure est aux constats. Alors que la carcasse du bus git toujours dans le secteur de Velette, Bruno Bernard, le président de la Métropole et du Sytral a réagi sur le réseau social X. Après avoir salué le sang-froid des agents TCL qui ont su réagir rapidement en évacuant la dizaine de passagers qui se trouvaient à bord, l'élu a dénoncé ces actes "inacceptables".

Deux lignes de bus impactées

Des actes avec des conséquences directes pour les nombreux habitants du quartier qui prennent le bus chaque jour. En effet, Bruno Bernard a annoncé qu'une déviation serait mise en place dans le secteur jusqu'au 11 novembre inclus, "pour garantir la sécurité de tous".

Dans les détails, les lignes C5 et C2 sont impactées. Sur la ligne C5, les arrêts de Rillieux Les Manges à Rillieux Nations ne sont plus desservis. Sur la ligne C2, le terminus s'effectue à l'arrêt Perica-Mercières. Ce qui signifie que les arrêts de Piscine Loup Pendu à Rillieux Semailles ne sont plus desservis.