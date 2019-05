Pédophilie dans l'Église : le pape annonce des mesures

Dans une lettre apostolique publiée ce jeudi, le pape François a annoncé des mesures contre la pédophilie dans l' Église. Des annonces qui arrivent un mois et demi après le refus du souverain pontife, d'accepter la démission de l’archevêque de Lyon, Philippe Barbarin.

Après les nombreuses affaires de pédophilie dans l'Église, le pape a annoncé dans une lettre apostolique de “nouvelles normes pour toute l’Église contre ceux qui abusent ou couvrent”.

“Les crimes d’abus sexuel offensent Notre Seigneur, causent des dommages physiques, psychologiques et spirituels aux victimes et portent atteinte à la communauté des fidèles. Pour que ces phénomènes, sous toutes leurs formes, ne se reproduisent plus, il faut une conversion continue et profonde des cœurs, attestée par des actions concrètes et efficaces qui impliquent chacun dans l’Église”, a déclaré le Pape.

Plusieurs dispositions ont été prises. Premièrement une définitions précise des termes “mineurs”, “personne vulnérable” et “matériel pédopornographique”. On retrouve parmi les nouvelles normes, “l'obligation de signaler pour les clercs, les membres d’un Institut de vie consacrée ou d’une Société de vie de signaler les abus”. “Le fait d’effectuer un signalement ne constitue pas une violation de l’obligation de confidentialité”, précise le texte. Le Pape a aussi précisé la procédure à appliquer après chaque signalement. Concernant la non-dénonciation, il a décidé que “tous préjudices, rétorsions ou discriminations pour le fait d’avoir présenté un signalement sont interdits”.

Dans l'affaire Barbarin, le Pape François avait fait le choix de refuser la démission du cardinal Barbarin pour respecter sa présomption d'innocence, après la condamnation de l'archevêque de Lyon à six mois de prison avec sursis pour non-dénonciation d’agression sexuelle sur les victimes du père Preynat.