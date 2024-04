Pass Rail : fonctionnement, prix... Le point sur ce forfait régional

Le Pass Rail, mis en place in extremis en Auvergne Rhône-Alpes, permettra cet été aux voyageurs de moins de 27 ans d’emprunter les trains régionaux (TER) et Intercités. Le point sur ce que vous devez savoir sur ce billet illimité à 49 euros.

C’est officiel. Les moins de 27 de la région Auvergne Rhône-Alpes pourront bénéficier du Pass Rail. Ce n’était pourtant pas une mince affaire. La plupart des régions de France avaient donné leur feux vert, à l’exception de la Normandie, des Hauts-de-France et de l’Auvergne-Rhône-Alpes. La région dirigée par Laurent Wauquiez a finalement donné son accord ce jeudi matin.

🚊 700.000 jeunes pourront voyager dès cet été à moindre coût via le pass rail, grâce au travail collectif mené avec l’ensemble des @Regionsdefrance . Un engagement d’ @EmmanuelMacron en direction de la jeunesse tenu !#passrail pic.twitter.com/XxxmzzlMfT — Patrice Vergriete (@P_Vergriete) April 3, 2024

Qui peut bénéficier du Pass Rail ?

Pour favoriser l'usage du train, ce Pass Rail permettra de voyager illimité sur le réseau des trains du quotidien. Par crainte d'un engorgement des trains régionaux et d'une saturation du réseau, l'Etat a fixé des conditions. Seuls les moins de 27 ans pourront bénéficier de ce billet. Le forfait coûtera 49 euros et sera valable durant la période estivale, entre juillet et août 2024

Comment obtenir le Pass Rail?

Le forfait sera mis en vente à partir du 15 juin via l’application Connect de la SNCF. Une réunion prévue ce vendredi 5 avril, entre le ministère et la SNCF, précisera les modalités de mise en vente.

Quid des Intercités

Ce Pass Rail donnera accès de manière illimitée aux trains régionaux TER et Intercités. Pour les intercités, il sera possible d’aller à Lyon à partir de Nantes. Les TGV Inoui, Ouigo, les Ouigo Train classique et les Eurostar ne sont pas couverts par cette offre.

Qui finance ce forfait ?

C’est l'État qui prendra en charge la majorité, soit 80 % du coût total. Les régions, de leur côté, débourseront 20 %.

