Nouvelle douche froide pour le collectif QDS une semaine après l’annulation du DJ set prévu sur le toit de Fourvière. Le concert de substitution prévu ce jeudi soir sur la place Saint-Jean est à son tour annulé.

Depuis une semaine le collectif QDS va de désillusion en désillusion. Après l’annulation par la Fondation Fourvière de son concert de DJ prévu sur les toits de Fourvière en raison de messages de menaces émanant de l’extrême droite, QDS espérait pouvoir se rabattre sur la place Saint-Jean, où devait être diffusé en live le show. Il n’en sera rien.

Dans un communiqué publié ce jeudi, quelques heures avant l’événement qui devait se dérouler à 20 heures ce soir, QDS annonce que la préfecture du Rhône a enterré le projet. Malgré le soutien de la mairie de Lyon et des commerçants, le collectif n’a pas réussi à obtenir l’accord des services de l’État pour organiser son concert place Saint-Jean.

Risque d'affrontement entre extrême gauche et extrême droite

"Malgré l’engouement des Lyonnais pour un maintien et l’enjeu politique de cette situation, la Préfecture du Rhône n’a pas apporté son soutien : un avis "très défavorable" du chef de l’état-major de la DDSP du Rhône a été transmis à la mairie", déplorent les responsables de la jeune association. Selon eux, "cela montre une fois de plus, le pouvoir de censure des extrêmes et l’absence totale de volonté de l’État".

Contactée, la préfecture du Rhône justifie cette décision par le fait qu’"il y avait un double risque" en raison d’un appel à un "rassemblement sauvage de l’extrême gauche sur la place et le risque d’une mobilisation de l’extrême droite" en réponse. Après l’annulation du concert prévu sur la basilique, l’extrême gauche a notamment appelé à un "apéro festif" sur la place ce jeudi, ainsi qu’à une casserolade.