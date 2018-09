Parcoursup : 2855 places disponibles dans l’académie de Lyon

L’académie vient d’annoncer que 2855 places étaient encore disponibles à Lyon dans le cadre de Parcoursup alors que 3000 bacheliers n’ont pas encore d’affectation en France.

Alors que la phase principale d'affectation via Parcoursup a pris fin ce jeudi, 2855 places sont encore disponibles dans les établissements supérieurs de l'académie de Lyon, vient d'annoncer cette dernière. Des places accessibles via Parcoursup que dans le détail se répartissent de la manière suivante :

Licences dans les quatre Universités publiques (hors PACES, DEUST et DU) : 718, dont :

Arts-lettres-langues : 295, dont 96 en LEA, 105 en LLCER, 59 en lettres domaine

Droit-économie et gestion : 169 places

sciences technologies et santé : 185 places

Licences à l’Institut Catholique de Lyon : 291

PACES : 298 DEUST, DU : 78

STS production (public et privé) : 130

STS services (public et privé) : 353

STSA : 116

Classe passerelle BTS : 60

DUT production : 24

DUT services : 13

CPGE scientifiques (public et privé) : 134

CPGE littéraire (public et privé) : 19

CPGE économique (public et privé) : 105

Autres formations : 516

Au niveau régional, 8 749 places sont disponibles et accessibles dans le cadre de la procédure complémentaire (3 244 ans l’académie de Clermont-Ferrand, 2 650 dans l’académie de Grenoble et 2 855 dans l’académie de Lyon). En France 600 000 candidats ont accepté une proposition d’admission sur Parcoursup et 3 000 bacheliers sont toujours en attente. Contactée, l'académie n'a pas pu fournir le nombre de bacheliers en attente à Lyon. La procédure continue avec la phase complémentaire jusqu’au 21 septembre 2018.