Ovalie, la vache égérie du Salon de l'agriculture vient d'Auvergne-Rhône-Alpes

Cette année, la région Auvergne-Rhône-Alpes est représentée au Salon de l'agriculture à Paris, par la vache Ovalie, égérie de l'édition 2023.

Elle s'appelle Ovalie et à tout juste cinq ans elle est la star du Salon de l'agriculture 2023, jusqu'au 5 mars au parc des Expos de Paris Porte de Versailles. Accueillie comme une reine à la veille de l'ouverture du salon vendredi 24 février, Ovalie, avec son physique de montagnarde que lui confèrent ses 800 kilos, arrive tout droit de la ferme de Saint-Alyre-ès-Montagne, dans le département du Puy-de-Dôme, en Auvergne-Rhône-Alpes.

"Porter un message positif pour l’agriculture"

De race Salers, Ovalie se démarque par sa robe couleur acajou, ses poils longs et frisés, un museau rosé, des cornes grandes et fines de couleur claire en forme de lyre. La vache fait la fierté de ses éleveurs, Marine et Michel Van Simmertier : "Nous sommes fiers qu’Ovalie soit la vache égérie du Salon International de l’Agriculture. Nous espérons porter un message positif pour l’agriculture auprès du grand public, mieux faire connaître notre métier d’éleveur, partager notre quotidien et mettre en lumière notre race : la Salers".

Pour l'anecdote, la star du salon a même eu le droit à sa propre musique composée par un groupe de rock auvergnat et des élèves du lycée agricole d'Aurillac.

Chaque année, plus de 4 000 animaux sont présentés lors du salon de l'agriculture, qui promet la richesse et la qualité des produits français, issus de l'agriculture, de l'industrie agroalimentaire et de l'artisanat.