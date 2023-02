Près de 400 livres en libre-service dans les trams T2 et T6 ce mardi

À l'occasion de la fête du livre de Bron, Sytral Mobilités dépose près de 400 livres dans les rames des tramways T2 et T6 ce mardi 28 février.

L'autorité organisatrice des Transports en commun Lyonnais a décidé de déposer plus de 400 livres dans les rames des tramways T2 et T6 ce mardi 28 février, pour faire la promotion de la fête du livre de Bron, qui se tiendra à l'Hippodrome de Parilly du 2 au 5 mars. Comme un avant-goût de l'événement, ces centaines de livres qui seront déposées sur les sièges sont des romans et recueils de nouvelles ou poésie, issus de la bibliographie des auteurs présents à la fête du livre de Bron cette année.

Pour Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et de Sytral Mobilités, ce dispositif met "ces œuvres littéraires à la portée de tous, offrant ainsi aux voyageurs une pause culturelle, un moment de découverte et de surprise".

Une fête du livre avec Brigitte Giraud

La fête du livre de Bron, dont le thème cette année est "Un endroit où vivre", propose une cinquantaine de rendez-vous, entre débats, tables rondes, rencontres et dédicaces. Lauréate du prix Goncourt 2022, avec son livre Vivre vite, la Lyonnaise Brigitte Giraud sera présente pour l'événement.

