Ouverture de la chasse dimanche 8 septembre dans le Rhône

À partir de 8h ce 8 septembre 2024, la chasse est ouverte dans le Rhône. Elle restera ouverte jusqu'au 28 février 2025.

La saison de chasse 2024/2025 s'ouvre à partir du 8 septembre dans le Rhône. Le département compte 11 000 chasseurs et chasseresses pour 431 associations de chasses.

Plusieurs espèces sont concernées par cette ouverture de la chasse. Les espèces à plumes, avec la perdrix rouge et grise, le faisan commun, le pigeon ramier, la tourterelle des bois ou encore les Grives. Puis, les espèces à poils, avec le lapin de garenne, le lièvre européen, le sanglier, le chevreuil et le renard.

Ouverture de la chasse

Depuis 8h ce matin la chasse est ouverte dans le #Rhone.

Des règles de sécurité s'appliquent aux chasseurs ainsi qu'aux autres usagers de la nature, la bienveillance est de mise.

Voici l'arrêté:

👉🏻https://t.co/bPqPHGNW0s#VivreEnsemble pic.twitter.com/EhLV08hOdP — Gendarmerie du Rhône (@Gendarmerie_069) September 8, 2024

Plan de chasse 2024/2025

Un plan de chasse est défini chaque pour une saison. Il indique le nombre d'animaux minimum et maximum que devront prélever les chasseurs sur un espace et dans un temps donné. Le nombre d'animaux à prélever est défini pour chaque espèce, dans un travail commun avec l'OFB (Office Français de la Biodiversité), la préfecture et les fédérations de chasse.

L'argent des permis de chasse et des bracelets finance les caisses des fédérations. Lorsqu'un animal sauvage (sanglier, renard, chevreuil) fait des dégâts sur une exploitation agricole, ce sont les fédérations de chasse qui doivent rembourser l'agriculteur. Dans le Rhône, c'est un budget annuel de 150 000 à 200 000 euros. Des chiffres qui peuvent être jusqu'à cinq fois plus importants dans certains départements ruraux et agricoles.