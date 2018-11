Au printemps 2018, la maire d'Oullins, Clotilde Pouzergue, a demandé à la métropole de Lyon le passage de l'ensemble de sa ville en zone 30. Le dossier semblait patiner depuis et une manifestation est même organisée le 1er décembre.

Toute la ville d'Oullins en zone 30, une réalité avant fin 2019 et une première pour la métropole de Lyon ? Début juillet, Lyon Capitale révélait en exclusivité la demande de la maire d'Oullins, Clotilde Pouzergue, déposée auprès de la métropole. L'élue souhaite que l'intégralité de son territoire devienne une zone 30. La limitation deviendrait alors la norme, quand 50 km/h une exception. Depuis, le dossier semblait patiner et la réponse de la métropole se faisait attendre. Face à cette situation, une manifestation citoyenne est organisée par le collectif Valve et CADO (changer pour améliorer les déplacements à Oullins), samedi 1er décembre à 14h devant la gare d'Oullins pour demander la mise en place de cette limitation à 30 km/h sur toute la commune, mais aussi le passage de la Grande rue à sens unique, sauf pour les bus et vélos.

Interrogé par Lyon Capitale sur la réponse que doit apporter la métropole de Lyon à Oullins, le président David Kimelfeld s'est dit "favorable à la demande. Nous allons avancer, monter des réunions, échanger sur les bonnes pratiques, la signalétique et regarder comment les choses se déroulent là où la limitation à 30 km/h est déjà présente". Le dossier devrait donc rentrer dans le concret prochainement, David Kimelfeld précisant, "il y a une volonté de la part d'Oullins d'aller le plus vite possible pour la mise en place de la zone 30, cela devrait être fait pour l'année prochaine". D'ici fin 2019, il devrait donc avoir une ville zone 30 dans la métropole de Lyon, la décision ne manquera pas d'être alors observée juste avant les élections municipales de 2020.