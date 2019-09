Ouigo entre Lyon et Paris, les prix augmentent avec la nouvelle ligne !

Comme nous l'indiquions ce lundi 30 septembre, la SNCF va mettre en place des TGV Ouigo entre Lyon Part-Dieu et Paris Gare de Lyon en 2020. La SNCF vient de dévoiler les horaires et les prix de ces TGV. Mauvaise surprise, ça ne sera pas à partir de 10 euros.

Dès le 1er juin, la SNCF proposera trois allers/retours par jour en TGV Ouigo entre Lyon Part-Dieu et Paris gare de Lyon. Cette liaison de centre à centre ne sera pas proposée à partir de 10 euros. En effet, les billets sont vendus à partir de 16 euros pour les adultes, 8 euros pour les enfants, contre 10 et 5 euros auparavant quand ils allaient jusqu'à Marne-La-Vallée ou depuis Lyon Saint-Exupéry. On pourra toujours se consoler en se disant que cette liaison directe permet d'éviter de perdre du temps ou de prendre la navette Rhônexpress ou le RER à Paris, de quoi faire passer plus facilement la pilule d'un prix d'appel qui grimpe de 60 %. Les réservations seront ouvertes à partir de mars 2020. La SNCF s'attend à accueillir 1,5 millions de voyageurs supplémentaires dès la première année de lancement.

Les horaires demanderont également un peu de souplesse :

À Lyon, Ouigo proposera ainsi huit allers/retours quotidien :