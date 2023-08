Origine de la viande : des manquements relevés dans une vingtaine d'établissements du Rhône

Ces dernières semaines, la direction départementale de la protection des populations a contrôlé l'origine des viandes de plus de 200 établissements du Rhône. Une vingtaine ne respectait pas les normes.

Depuis le mois de juin, plus de 200 établissements du Rhône ont été passés au crible par la direction départementale de la protection des populations (DDPP). En effet, cette dernière contrôle notamment le respect de la chaîne du froid dans les restaurants et bar, la loyauté des annonces publicitaires sur les menus et cartes ("local" ; "végan" etc.), ou encore l'information sur l'origine des viandes bovines, porcines, volailles et poissons, obligatoire depuis le 1er mars 2022.

Les deux-tiers des établissements contrôlés présentaient des anomalies et ont donc l'objet d'un avertissement, en particulier ceux qui ne respectaient pas cette règle "sur la majorité des viandes ou des informations trop vagues sur la provenance", précise la préfecture du Rhône. Parmi ces établissements, une vingtaine a été verbalisée, pour "recontrôle suite à avertissement sans changement des pratiques ; anomalie identifiée en audit interne, en amont des contrôles, sans prise de mesure corrective ; fausses origines françaises annoncées", ajoute la préfecture.

Une obligation élargie aux restaurants de repas à emporter

Jusqu'ici, seuls les établissements tels que les bars ou restaurants proposant de la nourriture devaient obligatoirement indiquer la provenance de leur viande. À compter du 1er octobre 2023, cette mesure sera élargie aux établissements de restauration proposant uniquement des repas à emporter ou à livrer. À noter que la contravention pour absence d'informations s'élève à 1 500 euros, et celle pour mention fausse, à 300 000 euros.