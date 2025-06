Orages : les parcs et jardins de Lyon et Villeurbanne fermés ce dimanche 

En raison des orages violents qui pourront éclater ce dimanche 1er juin, les Villes de Lyon et Villeurbanne ferment leurs parcs et jardins.

Alors que le Rhône est placé en vigilance orange en raison des violents orages qui pourront éclater ce dimanche après-midi et dans la soirée, la Ville de Lyon et de Villeurbanne ont fait le choix de fermer leurs parcs et jardins publics depuis 14 heures. À Lyon, cela concerne les parcs de la Tête d’Or, de la Cerisaie, Sergent-Blandan et de Gerland. Les cimetières ne sont également plus accessibles.

"Compte tenu des prévisions météo et des risques d’orages annoncés pour ce dimanche 1er juin, la Ville a décidé de fermer les parcs et jardins de Villeurbanne à partir de 14 heures. Des vents violents et de la grêle sont également attendus en fin d’après-midi. Dans l’espace public, plus globalement, les habitants sont appelés à la vigilance", conclut la municipalité villeurbannaise.

Lire aussi : Orages : le Rhône et six départements placés en vigilance orange