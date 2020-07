Orage à Lyon : la montée de Choulans fermée à cause d'un effondrement

En raison d'un effondrement de chaussée sur la montée de Choulans, la circulation est coupée et certaines lignes de bus déviées.

L'orage particulièrement violent à Lyon mercredi a entraîné de nombreux dégâts sur l'agglomération. Dans le 5e arrondissement, la montée de Choulans entre l'avenue Debrousse et la rue des Macchabées en raison d'un effondrement de chaussée. La circulation est interdite sur le secteur et les lignes de bus C20, C21 et 55 sont déviées.

On ignore quand la situation reviendra à la normale pour l'instant. Il s'agit de dégâts purement matériels.