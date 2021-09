Olivier Faure officiellement réélu à la tête du Parti socialiste à Villeurbanne

Ce samedi 18 septembre, le 79e congrès du Parti socialiste a officiellement validé la réélection d’Olivier au poste de Premier secrétaire. Une position que visait la maire de Vaulx-en-Velin, Hélène Geoffroy, défaite dans les urnes.

Olivier Faure a été officiellement réélu samedi 18 septembre Premier secrétaire du Parti socialiste, lors du 79 congrès du PS qui se déroule ce week-end au Double-Mixte à Villeurbanne. Le député de Seine-et-Marne remporte une victoire écrasante face à la maire de Vaulx-en-Velin, Hélène Geoffroy, en récoltant plus de 73 % des suffrages des quelque 22 000 votes.

Lire aussi : Le congrès du Parti socialiste s’installe à Villeurbanne pour le week-end

Après avoir beaucoup critiqué le Premier secrétaire, dénonçant une "stratégie d'effacement" du parti depuis qu'il en a pris les rênes en 2018, Hélène Geoffroy a salué la victoire de son adversaire. Interrogée par Lyon Capitale vendredi, elle déclarait ainsi : "Je félicite Olivier Faure pour sa réélection comme Premier secrétaire. Et puis je remercie les près de 30 % de militants du PS qui ont voté pour mon texte et pour ma candidature. Je continuerai le combat, celui de marteler la nécessité d'affirmation du PS, près d'un tiers du parti le pense nécessaire. Et la nécessité que nous soyons bien présents pour l'élection majeure qui arrive, l'élection présidentielle".

Lire aussi : "Etre la force centrale de la gauche", clame Hélène Geoffroy avant le congrès du PS à Villeurbanne

La ratification ce samedi matin du vote tenu jeudi soir, ouvre en grand la porte à Anne Hidalgo, candidate déclarée à la présidentielle de 2022, soutenue officiellement par Olivier Faure. La maire de Paris, qui a passé une bonne partie de sa jeunesse à Lyon, dans le quartier de la Duchère, doit passer par un vote interne, à une date encore inconnue, pour être investie. Les modalités de ce vote de désignation pour le représentant des socialistes à l'élection présidentielle doivent être décidées au cours du congrès, qui se tient jusqu'à dimanche et auquel Anne Hidalgo ne participe pas.