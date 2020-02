OL/Juventus - coronavirus : le ministre de la Santé se veut rassurant

Interrogé ce matin, Olivier Veran a assuré que le match entre l'OL et la Juventus Turin aura bien lieu en présence des supporters italiens ce mercredi soir au Parc OL.

Alors que l'Italie du Nord connaît actuellement une épidémie de coronavirus - sept personnes sont décédées suite au coronavirus et plus de 219 infectées - le 8e de finale entre l'OL et la Juventus Turin qui aura lieu mercredi soir à Lyon en présence de 3000 supporters italiens suscite les inquiétudes. Hier, François-Noël Buffet, le sénateur et candidat LR à l'élection métropolitaine, a interpellé les pouvoirs publics sur Twitter, concernant le risque de propagation du virus.

Interrogé sur le sujet ce matin sur RTL, Olivier Veran le ministre de la Santé a expliqué qu'une mesure ne devrait être prise. “Nous nous sommes posé ces questions-là. Faut-il arrêter les évènements collectifs ? Faut-il arrêter la fashion-week ? Faut-il arrêter les matchs, fermer les universités ? La réponse est non. Aucun argument scientifique et médical aujourd’hui ne nous conduisent à arrêter des événements collectifs parce que le virus n’est pas circulant en France et parce que les cas sont circonscrits en Italie.”

Selon nos informations, aucune mesure ne devrait être prise localement par les autorités.