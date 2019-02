OL - Barça : il y aura des larmes et de la colère au bord du stade de Lyon

Jour de match pour OL - Barça au Parc OL. Certains spectateurs qui ont acheté leurs places en dehors du circuit normal pourraient être déçus. D'autres se sont peut-être fait voler leurs billets en les partageant sur les réseaux sociaux.

Pour ce 8e de finale de Ligue des champions entre l'OL et le FC Barcelone, l'Olympique lyonnais aurait pu remplir trois fois son stade. La demande était clairement supérieure à l'offre et la rencontre se jouera à guichet fermé. L'OL a choisi de privilégier ses supporters et clients fidèles n'ouvrant sa billetterie qu'à ses abonnés et titulaires de la carte MyOL. Bilan, de nombreuses places ont été revendues sur des marchés parallèles comme les sites de petites annonces et réseaux sociaux. Même si l'Olympique lyonnais a multiplié les avertissements sur les risques d'acheter des places en dehors du circuit classique, il ne fait aucun doute que ce mardi, il y aura des larmes et de la colère au bord du stade. Le risque de voir certains supporters ne pas pouvoir rentrer à cause de billets non valables n'a jamais été aussi grand.

Faux billets, dupliqués ou annulés

Les scénarios qui pourraient empêcher certains supporters de rentrer ne manquent pas, en cas d'achat de billets hors du circuit officiel. Ainsi, l'Olympique lyonnais a fait annuler certains billets revendus sur des sites de petites annonces, quand il était possible de connaître le bloc et la rangée. Ceux qui ont acheté ces tickets ne pourront pas rentrer ce mardi soir.

De même, certains escrocs revendent plusieurs fois les mêmes places. Le soir de la rencontre, seule la première personne qui se présentera au guichet pourra rentrer, quand les autres qui arriveront après se verront notifier que leur place a déjà utilisée. Fin 2016, une trentaine de spectateurs n'avait pas pu assister à OL - PSG, ils avaient acheté le même billet à la même personne.

Reste un ultime risque : heureux d'avoir des places, certains supporters ont diffusé des photos de leur billet sur les réseaux sociaux sans masquer les informations essentielles. Des personnes malintentionnées peuvent ainsi utiliser ces clichés pour entrer dans le stade à leur place. Du côté du club, on rappelle qu'il est possible de contacter le service client pour vérifier si ses places sont bien valables. De même, l'Olympique lyonnais encourage les personnes qui se seraient fait escroquer à porter plainte. Le match se jouant à guichet fermé, en cas de problème, le club n'aura aucune marge de manœuvre pour faire entrer des spectateurs supplémentaires. Même si les médias et le club ont multiplié les avertissements, ce soir au bord du Parc OL, il y aura des larmes et de la colère.