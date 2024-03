Le Puy du Fou organise une grande chasse aux œufs dans Lyon

Pour fêter Pâques, le célèbre parc d'attractions a préparé des énigmes et solutions dans dix villes françaises dont Lyon.

Le Puy du Fou s'invite à Lyon pour Pâques. Du 31 mars au 9 avril, le parc d'attractions proposera une chasse aux œufs grandeur nature dans dix grandes villes. Chacune des collectivités sélectionnées se verra ainsi attribuer un spectacle ou un héros du parc le temps d'une journée. Dans la capitale des Gaules, qui est associée au Mime et l’Étoile, la chasse se fera du 4 au 6 avril.

Des billets et séjours à gagner

Chaque jour de l'évènement, le Puy du Fou dévoilera des énigmes sur Facebook, Instagram et X (ex-Twitter). Celles-ci mèneront les participants d'une même ville sur les pas de héros français et des origines de la fête de Pâques. Le public devra ainsi arpenter les rues pour trouver des indices. La résolution de chaque énigme révèlera ensuite un lieu et un mot clé composant la solution.

Dans chaque ville, deux gagnants seront récompensés. Le plus rapide remportera des billets et séjours pour le Puy du Fou ainsi qu'un œuf en bois façonné et décoré par le sabotier du parc. Le second vainqueur se verra quant à lui remettre un cadeau tiré au sort parmi une liste de lots. Celle-ci est notamment composée de séjours, billets et autres surprises.