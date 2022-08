Le trafic des TER très perturbé jusqu’au 19 août de l’Ouest lyonnais à Lyon

À partir de ce lundi 1er août et jusqu’au 19 août, le trafic des TER en direction de Lyon depuis Brignais, l’Arbresle et Tassin sera très perturbé. Les trains ne circulent pas entre 10 et 16 heures en semaine.

Ce lundi 1er août marque le début d’une vingtaine de jours compliqués pour les habitants de l’ouest lyonnais habitué à prendre le train TER en direction de Lyon. En raison de travaux, les lignes TER 21 et 22 seront perturbées jusqu’au 19 août.

Il s'agit des lignes reliant Brignais à la gare de Lyon Saint-Paul et Saint-Bel à Lyon Saint-Paul via Tassin. Sur ces deux lignes, il y aura une "interruption des circulations ferroviaires du lundi au vendredi, entre 10 et 16 heures", précise la SNCF.

Des autocars sont mis en place pour assurer les dessertes. Plus d'informations sur le site de la SNCF ici.