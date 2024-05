Nouvelle journée pluvieuse ce mercredi à Lyon

La pluie est encore présente ce mercredi dans la région lyonnaise. Des averses viendront balayer le ciel en matinée avant de possible orages en soirée.

Pour le retour du soleil et d'un temps plus calme, il faudra encore patienter quelques jours. Ce mercredi, la journée s'annonce de nouveau pluvieuse à Lyon et dans la région lyonnaise. Des averses matinales, plus rares l'après-midi, toucheront Lyon sous un ciel variable.

Dans la soirée de possibles orages éclateront avant un retour au calme jeudi dans la journée. Côté température il fait 12 degrés ce mercredi matin et le mercure grimpera jusqu'à 20 degrés dans l'après-midi, des températures très légèrement en dessous des normales de saison.