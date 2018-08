Nouvelle hausse des températures à Lyon

Après un court épisode de douceur, les températures devraient repartir à la hausse dès lundi selon Météo France.

Dès aujourd’hui, le soleil devrait briller fort sur la capitale des Gaules. Avec des températures au-dessus de la barre des 30°C, c’est un retour significatif de la chaleur qui s’annonce pour la semaine. Jusqu’à jeudi en effet, Météo France annonce des températures en hausse. Lundi et mardi il devrait faire au plus chaud 32°C, mercredi et jeudi, 33°C. Dès la fin de semaine en revanche, le ciel légèrement couvert permettra de voir le mercure redescendre à des normales saisonnières. La qualité de l’air, mesurée par le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes devait toute fois en pâtir. Si elle est qualifiée de "moyenne" pour aujourd’hui, avec une note de 51, elle devrait se dégrader pour les jours à venir. Atmo l’estime à 54 d’ici mardi.

Après l’épisode caniculaire des jours passés, l’été 2018 s’inscrit d’ores et déjà comme le deuxième plus chaud depuis le début de la prise des mesures, en 1990. L’été 2003 reste pour l’instant indétrônable.