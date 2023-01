Lyon : une voie de circulation bientôt retirée sur le pont Morand

Pour faire plus de place aux piétons et aux cyclistes sur le pont Morand, qui permet de relier le 1er au 6e arrondissement, la Métropole de Lyon va supprimer une voie de circulation.

Il n’y aura bientôt plus que deux voies de circulation sur le pont Morand. L’une des deux voies de droite, qui permet aux automobilistes de passer du 6e arrondissement au 1er arrondissement, va être supprimée pour faire plus de place aux cyclistes et aux piétons, ces derniers étant près de 6 000 à emprunter chaque jour le pont.

Piétons et cyclistes grands gagnants

Le trottoir sud, aujourd’hui relativement étroit, passera ainsi de 1,80 m à 3,4 m et la piste cyclable protégée sera élargie de 1m20, passant ainsi de 2,80 m à 4m. À l’issue des travaux il ne restera plus qu’une voie dans chaque sens de circulation pour les automobilistes et les bus.

La future répartition de la voirie sur le pont Morand. (Crédit Métropole de Lyon)

Des aménagements qui font déjà bondir certains automobilistes sur les réseaux sociaux alors que le pont est régulièrement congestionné, mais que Fabien Bagnon, le vice-président de la Métropole de Lyon en charge des mobilités actives, justifie par un besoin de rééquilibrer les mobilités sur cet ouvrage. En l'état, les automobilistes disposent de la majorité de l’emprise sur le pont, mais ce ne sont pas les plus gros usagers aux heures de pointe à en croire la collectivité.

Tout est là ⤵️ pic.twitter.com/HicmvuMI2L — Fabien Bagnon 🌿🚨 (@Fabien_Bagnon) January 24, 2023

À l’heure des pics de circulation, les voitures représentent ainsi 37 % des usages, quand les cyclistes et les piétons combinés en représentent 63%. La future répartition du partage de la voirie devrait donc permettre d’aboutir à "un espace public plus équilibré", assure la Métropole de Lyon. Les travaux doivent se dérouler aux mois de mars et de mai 2023.