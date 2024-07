Nouveau terminus pour le T4 à partir de lundi soir

À compter du lundi 15 et jusqu'au 18 juillet, le tramway T4 aura pour terminus l'arrêt Gare Part-Dieu après 21 h 20.

Les travaux en cours sur le réseau de tram lyonnais vont une nouvelle fois impacter la ligne T4. La station Thiers-Lafayette ne sera plus desservie après 21 h 20, du 15 au 18 juillet. Des perturbations suite à des travaux d'élagage et de maintenance menés par la Métropole de Lyon et TCL.

La ligne de tramway T4 est déjà perturbée depuis plusieurs semaines par les travaux du T6, T9 et T10. Également, par les travaux sur la station de gare de Vénissieux.

À compter de ce lundi 15 au soir, le T4 circulera uniquement entre la station La Borelle et la gare Part-Dieu.

D'autres perturbations sont déjà attendues pour la fin de l'été. Du 24 au 30 aout, les stations de La Doua-Gaston Berger au collège Bellecombe ne seront plus desservies. La ligne 4 circulera uniquement de Hôpital Feyzin Vénissieux à Thiers-Lafayette.