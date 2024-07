The MIXUP Lyon : pour les amoureux de jeux de combat

Ces 13 et 14 juillet, Lyon accueille The MIXUP, un événement pour les amoureux de jeux de combat. Spectateurs et joueurs de toute l'Europe se sont donné rendez-vous.

The MIXUP est est le rendez-vous annuel phare des passionnés de la Fighting Game Community (FGC). Un univers de jeux de combat qui survit à la modernité, et pourtant, ce genre est l'un des premiers développé sur jeu vidéo. Organisé à l'Espace 140 de Rillieux-la-Pape, l'évènement rassemble pour sa 6e éditions des centaines de passionnés. Parmi eux, des joueurs de haut niveau sont venus de toute l'Europe pour s'affronter sur une quinzaine de licences. Pour ne citer que les plus connus : Street Fighter, DBZ, Mortal Combat ou Tekken.

La communauté esport poursuit son expansion

L'esport connaît une croissance fulgurante. En 2022, le marché français a généré plus de 50 millions d'euros de revenus, en hausse de 15 % par rapport à l'année précédente. La France compte aujourd'hui plus de 3 millions de spectateurs réguliers d'événements esportifs. Si des plateformes de streaming telles que Twitch (Amazon) et YouTube (Google) animent cette dynamique, ce sont les événements comme The MIXUP Lyon qui encrent ces passions dans le réel.

Informations Pratiques

Les inscriptions sont ouvertes avec différentes options de pass compétiteur et spectateur. Pour plus de détails, consultez le site officiel de l'événement The Mixup.