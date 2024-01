La fréquentation du musée Lugdunum de Lyon est repartie à la hausse en 2023 avec 30,5% de visiteurs en plus par rapport à l'année précédente.

2023 aura été l'année des succès pour le musée Lugdunum, qui a attiré près de 160 000 visiteurs en un an, soit une augmentation de 30,5%. Quant au site des théâtres antiques, dont fait partie le musée, celui-ci a été visité par 766 000 personnes. Selon Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, le musée Lugdunum "fait rayonner notre histoire commune à l’international". C'est pourquoi il insiste dans un communiqué sur l'importance "de le préserver et de le rendre accessible à toutes et tous".

Des expositions attractives

Alors que de nombreux musées ont peiné à se relever des confinements durant la crise sanitaire, le musée Lugdunum a relevé le défi haut la main. Un exploit rendu possible grâce à des évènements variés, ludiques et adaptés à tous les publics. En particulier, l'exposition "Spectaculaire ! Le divertissement chez les Romains" a attiré plus de 72 000 visiteurs en sept mois. Plus récemment, le musée a parié sur une exposition faite en briques Lego, qui est déjà un franc succès. Cette exposition reste visible jusqu'au 9 juin prochain.

Par ailleurs, Lugdunum mène de nombreuses actions de médiation, notamment au sein d'EHPAD ou de centres sociaux, pour toucher une audience plus large. Des expositions itinérantes ont même été mises en place tout au long de l'année 2023, installées dans plusieurs villes alentours.

