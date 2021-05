NordicWalkin’Lyon : Les inscriptions débutent le 5 mai

Le week-end du 16 et 17 octobre aura lieu la célèbre marche nordique à Lyon, la NordicWalkin’Lyon. Les inscriptions débuteront le 5 mai prochain à midi.

Le 16 et 17 octobre prochain débutera la 6e édition de la NordicWalkin’Lyon by Alpti. Un événement sportif qui propose une marche nordique en milieu urbain dans la ville de Lyon. Pour s'y inscrire, il faudra se rendre sur le site de l'évenement.

Pour les amateurs et les plus confirmés, l'organisation propose quatre marches différentes à des prix variés : 8km (18 euros), 13km (22 euros), 16km (26 euros) et 20km (29 euros).

Les parcours permettront "de cheminer à travers les lieux et quartiers emblématiques de la capitale des Gaules, aussi bien historiques que contemporains". Vous pourrez découvrir ou redécouvrir, le parc de Gerland, les berges du Rhône, l’Opéra, la place des Terreaux et l’Hôtel de Ville, la Croix Rousse, les quais de Saône et la fresque des Lyonnais, la colline de Fourvière, le Vieux Lyon et le quartier de la Confluence. Plusieurs activités seront proposées tout au long du week-end. C'est une reprise attendue suite à l'annulation de l'édition 2020 en raison de la Covid-19.