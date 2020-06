“Non aux milices à Lyon” : des avocats mettent en demeure le préfet et Collomb

Plusieurs juristes ont demandé d'agir contre la présence de milice d'extrême droite à Lyon après l'opération “sécurisation” de Lyon menée par Générations identitaire à Lyon.

Cinq avocats et un ancien magistrat ont publié une pétition adressée au préfet du Rhône et au maire de Lyon pour leur demander de stopper les actions “de milice” de Génération identitaire. Fin mai, le groupuscule d'extrême droite avait organisé une “opération de sécurisation de la ville de Lyon et de ses transports”. Un plan de com qui consistait surtout à se balader dans trois stations de métro et sur les quais de Saône pour poster les photos sur les réseaux sociaux.

“Ce type d’actions, venant d’une milice privée autoproclamée, constitue un danger pour les citoyens et la démocratie. Loin de se sentir en sécurité, nombre de Lyonnais craignent non seulement ce groupement et l’idéologie qu’elle prône, mais également les conséquences de leur présence massive et provocatrice. De tels groupements n’ont pas à s’attribuer les missions et prérogatives d’intérêt général relevant de professions, de missions et de fonctions réglementées”, ont dénoncé les signataires de la pétition.

Et d'interpeller Pascal Mailhos et Gérard Collomb : “En vos qualités de Préfet et de Maire, il est de votre responsabilité d’agir pour stopper ces fauteurs de troubles manifestement illicites.”

“Les villes et citoyens ne sauraient être pris en otage de la sorte et le caractère aussi sérieux qu’inquiétant de la situation nécessite une intervention visible et une communication audible par tous, de votre part. La présente constitue donc une mise en demeure citoyenne de prendre les décisions urgentes, immédiates et adéquates qui s’imposent afin de mettre fin à ces agissements”, ont-ils conclu. Pour le moment, cette pétition a reçu près de 500 signatures.

Les signataires :

Albert Levy, ancien magistrat, Arié Alimi, avocat, Sofia Soula-Michal, Avocat, Zerrin Bataray, Avocat, Amna Ouerhani, Avocat, Abdelrahim Abboub, Avocat, composant le Collectif Défense et Egalite.