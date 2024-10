Une journée entre averses et orages ce mardi à Lyon

C'est une journée particulièrement pluvieuse qui attend les Lyonnais et les Lyonnaises ce mardi.

Après une nuit très humide où la pluie est tombée sans discontinuer, la journée de mardi s'annonce également très pluvieuse dans toute la région lyonnaise. Une pluie qui devrait être forte mardi matin avant de se transformer en averses dans l'après-midi.

La soirée devrait être un peu plus sèche avec le retour du soleil dans le ciel lyonnais.

Côté température il fait 15 degrés ce matin et le mercure grimpera jusqu'à 17 au meilleur de la journée. Des températures légèrement plus fraiche que les normales de saison. Et un temps mitigé qui devrait se poursuivre au moins jusqu'à jeudi en région lyonnaise.