Kylie Minogue en concert à la LDLC Arena en juillet 2025

La star australienne a annoncé lundi une date de sa tournée "Tension Tour" à la LDLC Arena le 10 juillet 2025.

C'est une annonce qui devrait ravir les fans français et lyonnais de la chanteuse australienne. Kylie Minogue va se produire sur la scène de la LDLC Arena le 10 juillet 2025. Elle l'a annoncé lundi soir sur le plateau de l'émission Quotidien.

Avant cette date lyonnaise, l'interprète de Can't Get You Out of My Head se produira à Paris le 29 juin 2025, à l'Accord Arena.

News ! @kylieminogue Tension Tour in France:

▫️ 29th June – Paris

▫️ 10th July – Lyon pic.twitter.com/Wswr3LYstu — Kylie Music (@kyliemusiccom) October 7, 2024

Deux nouvelles dates de la tournée Tension Tour qui débutera le 18 février prochain à Perth, en Australie. Kylie Minogue passera également par le Japon, les Philippines, le Royaume-Uni et enfin la France.

Les informations concernant la mise en vente de ces deux dates françaises devraient être communiqués rapidement sur le site internet de la chanteuse.