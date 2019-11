De nombreux foyers sont toujours sans électricités dans les zones rurales de Drôme et d'Ardèche après les chutes de neige de jeudi dernier.

Après les fortes chutes de neiges tombées la semaine passée, plusieurs maires de zones rurales de Drôme et d'Ardèche ont lancé un “cri d'alarme”, à Emmanuel Macron, rapporte France Bleu. Une lettre ouverte a été transmise par Geneviève Girard, maire de Portes-lès-Valence. “C'est un cri d'alarme que je vous lance, car la gravité de la situation est largement sous-estimée. La situation sur le plan humain et sanitaire devient catastrophique ! La durée des coupures d'électricité devient insupportable. La colère gronde et je la partage, car personne ne prend la mesure réelle de cette crise. J'en appelle à la solidarité nationale. En tant que maire, je fais le maximum, comme tous mes collègues, depuis plusieurs jours. Nous n'avons pas les réponses claires à apporter aux habitants. Mais vous devez comprendre, Monsieur le Président, que nous ne pouvons plus assumer pour vous, indéfiniment, les défaillances de l'État”, est-il écrit selon nos confrères.

De nombreuses habitations sont toujours sans électricités dans les deux départements. “On a entendu un discours d'Emmanuel Macron hier, pendant 1h40, il n'a pas eu un mot pour nos sinistrés. Encore une fois, en ruralité, on est totalement oublié. Que ce soit en termes de communication, d'électricité”, ajouté Laurence Perez, maire de la Motte-de-Galaure dans le Nord Drôme, écrit France Bleu. Sibeth Ndiaye, secrétaire d’État auprès du Premier ministre et porte-parole du gouvernement, sera demain dans la Drôme à Saint-Jean-en-Royans pour un débat public sur les retraites. Nul doute qu'elle sera interrogée sur les problèmes d'électricités dénoncés par les maires de ces départements.