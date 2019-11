Neige : les poids lourds interdits entre Lyon et Grenoble

En raison des chutes de neige en région Auvergne-Rhône-Alpes, certains véhicules n'auront pas le droit de circuler sur les axes Lyon / Grenoble et Grenoble / Valence.

L'Isère, la Drôme et le Rhône sont placés en vigilance orange "chute de neige et verglas" par Météo France. Dans ce contexte, les poids lourds de plus de 7,5 tonnes seront interdits dès 12 heures sur les axes A43 et A48 entre Lyon et Grenoble. Cette restriction sera en place dans les deux sens.

Ils n'auront pas le droit circuler également sur l'A49 entre Grenoble et Valence, là encore dans les deux sens.