Neige et verglas : le Rhône et Lyon placés en vigilance orange 

À partir de ce lundi soir à minuit le département du Rhône sur place en vigilance orange en raison d’un risque de neige et de verglas. Prudence sur les routes.

Les conditions météorologiques pourraient se dégrader de manière significative dans la nuit de lundi à mardi à Lyon et dans le Rhône. Dans son dernier bulletin, Météo France vient de placé le Rhône en vigilance en orange en raison un risque accru de neige et verglas.

"Le redoux associé à l'arrivée de la perturbation va gagner assez rapidement une large moitié sud de la région. Son extension jusqu'au nord de la région est plus difficile à prévoir dans le détail, et les précipitations pourront s'y produire sous forme de neige, pluie verglaçante ou granule de glace", prévient Météo France. La vigilance concerne également les départements de l’Ain, de l’Allier, de la Loire et de la Haute-Savoie, elle devrait rester en vigueur au moins jusqu’à demain en milieu d’après-midi.

⚠️| Phénomènes glissants sont probables dans la nuit de lundi à mardi mardi matin. Une prudence particulière s'impose. 🟠Ce soir : vigilance neige verglas dans le Rhône Allier et Loire, étendue demain mardi 13/12 dans Ain, Haute Savoie, et Saône et Loirehttps://t.co/SBcDaJ3wuk pic.twitter.com/lQOkGE4fOv — Météo-France (@meteofrance) December 12, 2022

Jusqu'à 3 cm de neige annoncés à Lyon

Ce lundi matin, Romain Weber, prévisionniste chez Lyon Météo que jusqu’à 3 centimètres pourraient tomber sur la capitale des Gaules pour ce premier épisode neigeux de la saison. Le Sud lyonnais devrait être le premier touché. Une pluie verglaçante est également attendue dans la journée de mardi. Localement, jusqu'à cinq centimètres sont attendus dans le département.