Neige et verglas : deux départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange 

Le Puy-de-Dôme et l’Allier sont placés en vigilance orange pour neige et verglas, tandis que le Rhône et sept autres départements d’Auvergne-Rhône-Alpes sont placés en vigilance jaune.

Le retour du froid en Auvergne-Rhône-Alpes entraîne un risque de neige et de verglas ce samedi 15 mars. Météo France place en effet le Puy-de-Dôme et l’Allier en vigilance orange. "Dès le matin les chutes de neige vont devenir de plus en plus marquées sur la Creuse et le Puy de Dôme et l’Allier. Elles ne prendront fin que dans la nuit ou la matinée de dimanche", précise ainsi Météo France. Et ajoute : "Sur l'épisode en plaine une couche de 2 à 5 cm localement 10 cm est attendue. Au-dessus de 400 mètres elle pourra être comprise entre 10 et 15 cm."

Le Rhône et sept autres départements de la région sont également placés quant à eux en vigilance jaune pour neige et verglas. Les autres territoires concernés sont la Savoie, la Haute-Savoie, l’Isère, l’Ain, la Loire, la Haute-Loire et le Cantal.

Les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et de l’Isère sont aussi placés en vigilance jaune face aux risques d’avalanche toute la journée de samedi.