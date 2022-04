Neige autour de Lyon : ça se complique sur les autoroutes

Neige, verglas, rafales entraînent un ralentissement du trafic autoroutier en Auvergne-Rhône-Alpes et près de Lyon.

La neige et la pluie s'invitent depuis deux jours sur la région lyonnaise et plus largement en Auvergne-Rhône-Alpes. Déjà compliquées dans le massif central et en vallée du Rhône, la circulation sur l'autoroute se complique un peu plus en cette fin de matinée côté Isère.

Ainsi, les poids-lourds ont désormais l'interdiction de circuler sur l'A48 en Isère. Pour rejoindre Grenoble ou Lyon, ils doivent se reporter sur l'A41 et l'A43 et passer par Chambéry. Des opérations de salage sont en cours sur l'A48, entraînant des ralentissements derrière les chasse-neiges. Toujours en Isère, le trafic est chargé autour de Grenoble, sur l'A480.

🔴 Le 02/04/2022 à 10h30

— APRR (@VoyageAPRR) April 2, 2022

Attention au verglas

Les départements du Puy-de-Dôme, de l'Ailier, de la Savoie, de l'Isère, de l'Ain se trouvent actuellement en vigilance orange au verglas indique Meteo-France. L'A75 vers l'ouest de Clermont-Ferrand est également interdite pour les poids-lourds. Au sud de Lyon, la vallée du Rhône est désormais surtout soumise à des difficultés liées à un fort vent, avec des rafales jusqu'à 100 km/h.

Pour suivre le trafic en temps réel, écoutez 107.7 ou le direct Rhône-Alpes d'Autoroute Infos.