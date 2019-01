Neige à Lyon : retour quasi à la normale pour les bus TCL

Le trafic des bus TCL a été particulièrement impacté ce mercredi matin, suite à des chutes de neige sur la métropole de Lyon.

Quelques flocons de neige sur la métropole de Lyon et des perturbations apparaissent sur le réseau routier. Ce mercredi matin, plusieurs bus n'ont pas pu circuler tandis que d'autres étaient limités ou déviés. La situation est revenue presque à la normale en début d'après-midi et seulement une dizaine de lignes de bus sont désormais impactées.

Ainsi, le bus relais F1, les lignes 23, 84, S3, S7, S8, S16 et S10 ne circulent toujours pas. La ligne 22 circule uniquement entre Gare de Vaise et Chantemerle. La ligne S5 circule uniquement entre Crépieux et Cuire.