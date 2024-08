Navette fluviale à Lyon : une pétition pour ajouter un arrêt à Vaise

Deux conseils de quartiers lyonnais militent pour qu'un arrêt au Port-Mouton à Vaise soit ajouté au parcours de la navette fluviale TCL mise en service en 2025.

Prévue pour juin 2025, les navettes fluviales sur la Saône permettront aux Lyonnais de relier le quartier de Vaise-Industrie au quai Saint-Antoine, et à Confluence les mercredis et les week-ends ainsi que pendant les jours fériés.

"Cet arrêt est stratégiquement situé près de voies cyclables, d'arrêts de bus et du métro"

Or, ce parcours ne satisfait pas les conseils de quartier "Vaise-Industrie-Rochecardon" et "Croix-Rousse Saône" qui ont lancé une pétition pour demander la mise en place d'un arrêt au Port-Mouton.

"Cet arrêt est stratégiquement situé près de voies cyclables, d'arrêts de bus et du métro, desservant ainsi un vaste bassin de vie, dans le 9ème et jusqu'au quai Gillet, côté Croix-Rousse", argumentent-ils. Et d'ajoutant : "La place du Port-Mouton va être réaménagée pour devenir le coeur commerçant de Vaise, en continuité de la Grande Rue de Vaise."

Pour rappel, il faudra environ 35 minutes pour rallier le quartier de l'Industrie à celui de Confluence. L'offre sera comprise dans l'offre TCL et sera exploitée par RATP Dev. n heure de pointe, les navettes auront une fréquence de 30 minutes, et toutes les 60 minutes en heures creuses et le week-end.

Les bateaux accueilleront entre 70 et 90 passagers, dont 5 places réservées aux personnes à mobilité réduite. À ce jour, le Sytral, l’autorité organisatrice des transports en commun lyonnais (TCL), envisage 560 000 voyageurs par an.

