Nathalie Couturier : “partager mes travaux au plus grand nombre” #MT180

Aujourd’hui, Nathalie Couturier présente son parcours ainsi que son sujet de thèse. La candidate de l’université Claude-Bernard Lyon 1 aura 180 secondes pour expliquer ses recherches sur l’identification de nouveaux régulateurs du positionnement nucléaire dans les fibres musculaires striées squelettiques.

Cette année se déroule le concours "Ma thèse en 180 secondes". L’Université de Lyon y participe pour la sixième fois. Le principe de ce concours : présenter son projet de thèse en 180 secondes, pas une de plus. L’occasion pour 14 doctorants de présenter l’équivalent de plusieurs années de recherche à un public plus vaste. Les candidats devront être le plus clair et le plus concis possible devant le jury, le 28 mars, lors de la finale locale, à Lyon. Le doctorant vainqueur pourra ensuite participer au concours national.

En attendant la finale, Lyon Capitale vous propose de découvrir chaque jour un nouveau candidat ainsi que son projet de thèse. Différentes filières sont représentées de la sociologie, à la physique en passant par les sciences de gestion. Les candidats ont accepté de répondre à quelques questions et nous donnent la chance d’avoir un premier aperçu de la présentation qu’ils tiendront le 28 mars.

La candidate du jour

Couturier Nathalie

Son établissement

Université Claude-Bernard Lyon 1

Thématique de son sujet de thèse

Biologie Cellulaire, développement des fibres musculaires, myopathies, sarcopénie

Intitulé de son sujet de thèse

Identification de nouveaux régulateurs du positionnement nucléaire dans les fibres musculaires striées squelettiques

Son parcours en 5 dates

2013 : j’arrive à Lyon

Été 2016 : je passe le concours de l’école doctorale Biologie Moléculaire Intégrative et Cellulaire/ début de thèse

Novembre 2016 : j’obtiens le prix Master dans le cadre des journées de la Société Française de Myologie

2017 : je suis spectatrice de la finale locale de MT180

Octobre 2017 : je rencontre la « Super Prot’ » du développement musculaire

L’objet de sa thèse en 3 lignes

Ma thèse consiste à apporter une meilleure compréhension du développement musculaire en recherchant des protéines impliquées dans ce processus. À plus long terme, les protéines identifiées pourront être utilisées comme des potentielles cibles thérapeutiques dans des pathologies musculaires.

Pourquoi avoir choisi ce thème ?

C’est une thématique double qui permet de lier recherche fondamentale (compréhension de mécanismes cellulaires) et recherche clinique (application à des pathologies), sur une problématique qui nous concerne tous.

Pourquoi souhaitiez-vous participer au concours “Ma thèse en 180 secondes” ?

M’exprimer devant un auditoire a longtemps été particulièrement difficile pour moi. Au gré des différents congrès auxquels j’ai participé, j’ai commencé à prendre un certain plaisir à présenter mes résultats. Ma thèse en 180secondesconstitue non seulement un nouveau challenge personnel mais aussi et surtout une opportunité de partager mes travaux au plus grand nombre.