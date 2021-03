Mort suspecte d'une femme à Lyon 3e : son conjoint recherché

Le conjoint de la jeune femme retrouvée morte dans la nuit de ce jeudi 4 mars dans le 3e arrondissement de Lyon est activement recherché.

On en sait un peu plus dans l'affaire de cette jeune femme décédée cette nuit du jeudi 4 au vendredi 5 mars à Lyon. D'après le parquet de Lyon, le corps sans vie de la victime a été découvert à son domicile du 3e arrondissement de Lyon vers 2 heures du matin. Il s'agit d'une jeune femme âgée de 30 ans - et non de 27 ans comme annoncé précédemment. Son conjoint est activement recherché. Une enquête a été ouverte par le parquet, pour homicide volontaire. Elle a été confiée à la direction départementale de la sécurité publique du Rhône.