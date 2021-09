Mort de Jean-Paul Belmondo : le maire de Lyon rend hommage à une "figure éternelle du cinéma français"

Jean-Paul Belmondo est décédé ce lundi à l'âge de 88 ans. Les hommages se multiplient après la disparation du célèbre acteur français.

Le décès de l'acteur a été annoncé par son avocat, Michel Godest. "Il était très fatigué depuis quelque temps. Il s'est éteint tranquillement", a-t-il expliqué. Légende du cinéma français, Bébel avait tourné dans plus de 80 films.

"Jean-Paul Belmondo, figure éternelle du Cinéma français et de toute une génération, s'est éteint à 88 ans aujourd'hui. Toutes mes pensées vont à sa famille et à ses proches. Reposez en paix", réagit Grégory Doucet le maire de Lyon.



"Il restera à jamais Le Magnifique. Jean-Paul Belmondo était un trésor national, tout en panache et en éclats de rire, le verbe haut et le corps leste, héros sublime et figure familière, infatigable casse-cou et magicien des mots. En lui, nous nous retrouvions tous", a twitté le président de la République, Emmanuel Macron.



