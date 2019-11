Montagne en Scène apporte une bouffée d'oxygène à Lyon

Depuis 2013, Montagne en Scène présente deux fois par an une sélection des meilleurs films de montagne, qu'il s'agisse de ski, d'alpinisme, de parapente ou encore d'escalade.

De sublimes images de ski et de snowboard, de l'escalade en big walls au-dessus des fjords, de l'alpinisme engagé sur les plus hauts sommets du monde, une formidable aventure mère-fille au Canada et enfin, un vol inoubliable à travers l'Himalaya. Les films sélectionnés au festival Montagne en Scène ont tous pour point commun des images à couper le souffle, mais dont la force est surtout de présenter des aventures humaines extraordinaires.

Imaginez-vous suspendu à vos piolets sur une prise de quelques millimètres, à plus de 1 000 mètres du sol, sur une montagne mythique de l’Himalaya indien… Engagés sur les traces de trois cordées anglaises légendaires, Sébastien Ratel, Léo Billon et Sébastien Moatti, membres du Groupe militaire de haute montagne (GMHM) – une unité d'élite unique au monde dont le but est de faire compter l'armée de terre dans le milieu de l'alpinisme de performance (himalayisme, alpinisme technique...) – nous embarquent dans une ascension en style alpin et partagent les plus belles images d’alpinisme que nous ayons vues depuis longtemps… Vertige assuré.

Vol au-dessus de l'Himalaya

Avez-vous entendu parler de la traversée intégrale de l’Himalaya en vol bivouac par Jean Yves Fredriksen ? Probablement pas, et pourtant, c’est sans doute l’une des aventures les plus extraordinaires de ce début de XXIe siècle ! Ce film retrace les moments forts de cette odyssée de quatre mois. Seul, en compagnie de son violon et de sa caméra, le guide de haute montagne, alpiniste et parapentiste français confie les joies, les peurs et les doutes qui accompagnent cette envolée hostile et merveilleuse. Des paysages sublimes, des rencontres inoubliables, de l’engagement et de la poésie, un cocktail à déguster sans modération !

Pentes raides

Si la montagne parlait, quels seraient ses propos ? Le gratin du ski et du snowboard, représenté par Pierre Hourticq, Victor De Le Rue et Jérémie Heitz, se retrouve pour un condensé de sessions d’alpinisme et de pente raide dans le massif du Mont-Blanc. Une sélection d’images sublimes qui nous donne l’occasion de saisir les raisons qui poussent les sportifs à explorer ces montagnes aussi magnifiques que dangereuses.

Pour sa septième édition, le festival "Montagne en Scène" a sélectionné cinq films exceptionnels. "L'idée, c'est d'apporter la montagne en ville, de faire rêver les gens, de les sortir de leur quotidien citadin en les touchant par des émotions à travers des aventures humaines" explique son créateur Cyril Salomon, "Parisien avec un cœur dans le Beaufortain". Et ça marche : pour cette édition 2019, 100 000 visiteurs vont se déplacer à l'une des 154 représentations données dans 110 villes de dix-huit pays. Et visionner un film avec 2 500 personnes, comme ce soir à la Cité des congrès, c'est un sacré kiff !

Pour info, la séance de ce soir est complète mais pour les retardataires, deux autres séances sont organisées, mercredi et jeudi :

